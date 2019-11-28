Депутат рассказал, по какой системе будут проведены местные выборы

Проект изменений в Конституцию относительно реформы местного самоуправления будет внесен на рассмотрение парламента в декабре.

Местные выборы в Украине состоятся только после проведения административно-территориальной реформы и пройдут по мажоритарной системе.

Об этом заявил глава подкомитета Верховной Рады по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин, сообщает hromadske.

«Ключевой месседж — никаких местных выборов до нового админтерустройства. До того, как вся Украина будет покрыта нормальным планом. Сначала реформа. Государственная позиция важнее политической целесообразности», — заявил депутат от фракции «Слуга народа».

Читайте такжеВ ВР планируют назначить местные выборы на октябрь 2020 года

Также он отметил, что проект изменений в Конституцию относительно реформы местного самоуправления будет внесен на рассмотрение парламента в декабре.

«У меня нет сомнений, что позже к октябрю, когда должны состояться очередные местные выборы, мы успеем изменить законодательство. Даже если мы не сможем принять изменения в Конституцию — это наш план «А», то мы пойдем по плану «Б» и примем соответствующий пакет законов», — рассказал Безгин.

Также он добавил, что позиция парламентского большинства — местные выборы должны происходить по мажоритарной системе.