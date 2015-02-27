Парламент Италии признал Палестинское государство

300 депутатов высказались "за" и 45 "против", сообщает Зеркало недели со ссылкой на Reuters.

Тем самым, парламентарии поддержали документ, предложенный Демократической партией действующего премьер-министра Маттео Ренци.

Голосование является символичным и не может повлиять на позицию итальянского правительства, которое разделяет мнение большинства европейских государств и выступает за переговоры между Израилем и Палестиной, в ходе которых должен быть решен их конфликт.

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Швеция стала первой страной ЕС, официально признавшей Палестину. Признание палестинского государства в 2012 году одобрила Генеральная Ассамблея ООН, но официально государство до сих пор не признавала ни одна страна Евросоюза. О необходимости признать государственность Палестины также заявляла высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Кроме того, за признание Палестинского государства проголосовали парламенты Франции, Испании, Великобритании, Ирландии. Также соответствующую резолюцию поддержал и Европейский парламент.