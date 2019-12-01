В Швеции самолет упал в сад: погиб пилот (фото)
19:27, 01 декабря 2019Мир
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Никто из тех, кто находился на земле, не пострадал.
После падения самолет загорелся / thelocal.se
В Швеции самолет разбился неподалеку от частного дома, в результате аварии погиб пилот.
Об этом сообщает The Local.
Читайте такжеВертолет Южной Кореи упал в море: семь человек пропали без вести«Пилот винтового самолета погиб в субботу после того, как самолет упал в сад дома в Роннебю, на юго-востоке Швеции», – сообщили в местной полиции.
После падения самолет загорелся.
«Небольшой винтовой самолет разбился в саду дома в жилом районе в Роннебю, население которого составляет около 13 тысяч человек», – отметил представитель полиции Рикард Лундквист.
Пожарным удалось достаточно быстро потушить пожар, никто из тех, кто находился на земле, не пострадал.
Ранее УНИАН сообщал, как в США в результате крушения самолета погибли 9 человек.
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