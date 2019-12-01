В США в результате крушения самолета погибли 9 человек
В американском штате Южная Дакота 30 ноября в результате авиакатастрофы погибли девять человек.
Об этом сообщает NBC.
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Отмечается, что крушение потерпел одномоторный самолет Pilatus PC-12, на борту которого находились 12 человек. Самолет разбился вскоре после взлета из Чемберлена, примерно в 225 км к западу от Су-Фолс.
По данным NBC, среди погибших были двое детей и пилот. Трех пострадавших доставили в больницу.
Допускается, что трагедия могла произойти из-за погодных условий, ведь раньше в Чемберлене объявлялось штормовое предупреждение.
Как сообщал УНИАН, в Забайкальском крае РФ пассажирский автобус упал с моста в реку Куенга. По предварительным данным, в аварии погибли 10 человек, 7 человек тяжело пострадали.