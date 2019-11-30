ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт на мосту в Лондоне

Боевики заявили, что нападение совершили в ответ на призывы Исламского государства сделать мишенью страны, которые входили в коалицию, борющейся с группой джихадистов.

Исламское государство заявило, что атаку на Лондонский мост в пятницу совершил один из ее боевиков.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на информресурс Amaq, подконтрольный боевикам Исламского государства.

В то же время группа не предоставила никаких доказательств.

В сообщении говорится, что нападение было совершено в ответ на призывы Исламского государства сделать мишенью страны, которые входили в коалицию, борющуюся с группой джихадистов.

Как сообщалось, 29 ноября на Лондонском мосту вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Погибли двое людей, еще трое получили ранения. Мужчину нейтрализовали прохожие, после чего полиция застрелила нападавшего. На нем обнаружили муляж взрывчатки. Дело квалифицировали как теракт.

Нападающим, устроившим драку, был 28-летний Усман Хан, который проживал в районе Стаффордшир. В 2012 году Хан уже был осужден за терроризм и заключенный на 8 лет. В декабре 2018-го его освободили, но полиция продолжала за ним следить.