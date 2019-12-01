В Афганистане из-за теракта погиб генерал армии

Еще четыре человека получили ранения, в частности репортер местного телеканала Шамшад.

В результате взрыва бомбы на юге Афганистана погиб высокопоставленный военный армии страны.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Ответственность за взрыв взяли на себя представители террористической группировки Талибан, которые частично контролируют провинцию Гильменд.

Полиция сообщила, что в результате теракта погиб генерал Захир Гюль Мукбил, который командовал пограничным объединением. Он направлялся в район Марджа вместе с группой журналистов, где намеревался провести осмотр хода операции по борьбе с боевиками.

Еще четыре человека получили ранения, в частности репортер местного телеканала Шамшад.

В заявлении Талибана говорится, что при взрыве также погибли двое охранников генерала, однако эта информация пока не подтверждена.

Как сообщал УНИАН, на днях президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан.