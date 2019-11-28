Трамп приехал в Афганистан с необъявленным визитом (видео)

Этот визит в Афганистан стал первым после того, как он стал президентом.

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан.

Об этом сообщает CNN.

Вместе с главой Белого дома прибыла и его жена Мелания.

Читайте такжеСлушания в Конгрессе по импичменту Трампа не повлияли на его рейтинг

Этот визит в Афганистан стал первым после того, как он стал президентом.

Как сообщает Reuters, Трамп встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и обратился к военным США.

Напомним, что в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетили американских военнослужащих в Ираке.

Необъявленный визит в Ирак был приурочен к празднованию Рождества.

🚨MOMENTS AGO🚨

President @realDonaldTrump visits U.S. Soldiers at Bagram Airfield in Afghanistan.... pic.twitter.com/HpHd6PxEqn — Dan Scavino Jr.🇺🇸 (@Scavino45) November 28, 2019

Ранее Трамп подвергся критике из-за того, что он до сих пор не посещал американских военных, дислоцированных в других странах для выполнения военных миссий, в частности в Ираке и Афганистане.

Главнокомандующие вооруженными силами США навещают американских военных в зонах боевых действий для «поднятия боевого духа». Такие поездки держатся в секрете по соображениям безопасности.