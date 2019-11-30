Землетрясение в Албании: полсотни погибших, тысячи травмированных

26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение, его эпицентр находился в 30 километрах от столицы Тираны. К операции по поиску пострадавших и погибших были привлечены спасательные группы из более 10 стран.

В результате землетрясения в Албании 26 ноября погибли 50 человек, около 2 тыс. получили травмы.

О результатах поисковой операции заявил премьер-министр страны Эди Рама, сообщает Deutsche Welle.

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В столице страны Тиране серьезно повреждены более 1 тыс. 465 зданий, в соседнем Дурресе - около 900. По меньшей мере 4 тыс. человек лишились крова. Около 2,5 тыс. человек из поврежденных домов нашли приют в гостиницах. Остальные были перевезены в восточные районы Албании и в соседний Косово.

Среди причин таких катастрофических последствий землетрясения и значительных разрушений называют коррупцию и несоблюдение строительных норм. В Албании уже подготовили законопроект, предусматривающий заключение на срок от 7 до 15 лет для инвесторов, архитекторов и исполнителей работ, которые не соблюдают норм строительства.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его эпицентр находился в 30 километрах от столицы Тираны.

К операции по поиску пострадавших и погибших были привлечены спасательные группы из более 10 стран.