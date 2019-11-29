Франция вызвала посла Турции после совета Эрдогана "проверить голову" Макрона

Слова Эрдогана в Елисейском дворце назвали оскорблением и связали это с «последними эксцессами Эрдогана».

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Эммануэлю Макрону «проверить голову».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на французское издание.

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В частности, слова Эрдогана к Макрону в Елисейском дворце назвали оскорблением и связали это с «последними эксцессами Эрдогана».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Эммануэлю Макрону "проверить голову" в ответ на заявление французского лидера о "смерти мозга" НАТО.

"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрон должен проверить свою голову, прежде чем объявлять о "смерти мозга" НАТО. Потому что эти утверждения подходят только для тех, кто перенес смерть мозга. Вы даже не платите деньги, которые нужно заплатить НАТО ", - сказал Эрдоган.