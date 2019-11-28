Самолет министра обороны РФ не смог сесть из-за непогоды, пилот Путина посадил борт "на ощупь"
15:42, 28 ноября 2019Мир
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Из-за погоды борт номер один также хотели направить в Алма-Ату.
Владимир Путин и Сергей Шойгу / REUTERS
Борт министра обороны РФ Сергея Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке.
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Из-за тумана и высокой влажности самолет пошел на второй круг и в итоге приземлился в Алма-Ате, которая расположена в соседней республике (Казахстан), передает Life.
Hасстояние между Бишкеком и Алма-Атой — чуть более 200 километров.
В аэропорту Бишкека сообщили, что из-за погоды борт номер один также хотели направить в Алма-Ату, однако пилот президента РФ Владимира Путина сказал "посажу" и приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь.
Ранее истребитель страны НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.
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