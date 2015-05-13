Идущий в Нью-Йорк пассажирский поезд сошел с рельсов, погибли пять человек (фоторепортаж)
08:53, 13 мая 2015Мир
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Власти отметили, что обнародованные данные по погибшим и пострадавшим являются предварительными. Причины аварии выясняются.
REUTERS
Пять человек погибли и не менее 60 пострадали в результате аварии пассажирского поезда компании Amtrak, произошедшей во вторник вечером в районе американского города Филадельфия (штат Пенсильвания), передает ТАСС.
Как сообщили представители железной дороги, от 8 до 10 вагонов состава сошли с рельсов, как минимум, два из них упали на бок. Около 60 пассажиров были доставлены в ближайшие больницы.
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Власти отметили, что обнародованные данные по погибшим и пострадавшим являются предварительными. Причины аварии выясняются.
Всего в поезде, следовавшем из столицы США в город Нью-Йорк, находилось около 240 человек.
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