В Конго протестующие подожгли здание ООН из-за бездействия миротворцев (видео)

Полиция сообщила, что протестующие также подожгли и мэрию. Тогда в столкновениях погибли по меньшей мере 2 человек.

В понедельник группа жителей города Бени (ДР Конго) ворвались в миротворческое здание миссии MONUSCO и подожгли ратушу.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что таким образом участники акции протестовали против неспособности миротворцев защитить их от боевиков, которые на днях убили 8 человек и еще 9 граждан похитили. Протестующие требуют вывести миротворцев из города.

Полиция сообщила, что протестующие также подожгли и мэрию. Тогда в столкновениях погибли по меньшей мере 2 человек.

«Нас убивают, в то же время MONUSCO находится здесь, чтобы нас защищать. Отпустите их домой. Нам не надо туристов в стране», – заявил журналистам один из протестующих Касерека Фунди.

Правозащитники разделяют мнение протестующих и подтверждают, что ООН ничего не делает для того, чтобы защитить граждан Республики во время конфликтов.

Как сообщал УНИАН, в Тбилиси ночью спецназовцы разогнали акцию протеста, задержав 28 демонстрантов.