Вводит в заблуждение: Франция запретила рекламу "Черной пятницы"

Парламентарии приняли поправку, которая осуждает чрезмерное потребление и "катастрофические экологические показатели" торгового дня.

Парламент Франции принял поправку, которая запрещает рекламные кампании "Черной пятницы".

Об этом сообщает Euronews.

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Речь идет о поправке к закону "об отходах". Нововведение осуждает чрезмерное потребление и "катастрофические экологические показатели" торгового дня.

"Прекратить чрезмерное потребление, которое вводит в заблуждение потребителей", - указано в решении.

В поправке указано, что реклама "Черной пятницы" создает впечатление, что потребитель получает выгоду из снижения цен, сопоставимого с продажами, обусловленными законом, когда они на самом деле этого не делают.

Поправку еще должна рассмотреть и утвердить нижняя палата французского парламента - Национальная Ассамблея. Так что, это не повлияет на рекламу "Черной пятницы" в текущем году, но, если пройдет, может повлиять на дальнейшие годы.

Как сообщал УНИАН, уже через несколько дней весь мир накроет очередной бум шопинга, связанный с традиционным днем распродаж – "Черной пятницей". В этом году этот день выпал на 29 ноября.

Украинские торговые сети и ритейлеры не отстают от мировых трендов и готовят на "Черную пятницу" большие скидки.