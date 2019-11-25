В российской школе 43 ребенка отравились газом
13:00, 25 ноября 2019Мир
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Состояние 10 детей оценивается как средней степени тяжести.
В России десятки детей отравились при выбросе газа / ТВ Центр
В Нижегородской области РФ 43 ребенка и один взрослый отравились газом в школе. Пострадавшие госпитализированы.
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Как сообщает ТАСС, детей доставили в местную больницу. Состояние 10 детей оценивается как средней степени тяжести, остальных - как легкой степени тяжести. 23 ребенка отпущены из больницы домой, остальные обследуются.
Сейчас занятия в школе прекращены. По предварительной версии, причиной недомогания школьников и учителей стал выброс одоранта с расположенной неподалеку газораспределительной станции.
Ранее сообщалось, что в селе Калиновка Волновахского района Донецкой области троих детей госпитализировали с отравлением природным газом.
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