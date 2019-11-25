В российской школе 43 ребенка отравились газом

Состояние 10 детей оценивается как средней степени тяжести.

В Нижегородской области РФ 43 ребенка и один взрослый отравились газом в школе. Пострадавшие госпитализированы.

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Как сообщает ТАСС, детей доставили в местную больницу. Состояние 10 детей оценивается как средней степени тяжести, остальных - как легкой степени тяжести. 23 ребенка отпущены из больницы домой, остальные обследуются.

Сейчас занятия в школе прекращены. По предварительной версии, причиной недомогания школьников и учителей стал выброс одоранта с расположенной неподалеку газораспределительной станции.

Ранее сообщалось, что в селе Калиновка Волновахского района Донецкой области троих детей госпитализировали с отравлением природным газом.