Участников пикета в поддержку Савченко в Екатеринбурге задержали как маньяков - СМИ

Полицейские остановили 9 участников акции, которые после пикетов шли по улице и пели песню "Надежда", и заявили, что те напоминают каких-то маньяков, данные которых указаны в ориентировках, сообщают "Грани.ру".

К одному из активистов применили силу. Позже большинство задержанных отпустили.

В понедельник Савченко исполнилось 34 года. Около 2 недель назад она возобновила прерванную ранее голодовку в знак протеста против незаконного содержания под арестом.

18 июня 2014 года она была незаконно вывезена в Россию, где ее обвинили в пособничестве убийству российских журналистов.

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6 мая Басманный райсуд российской столицы в очередной раз продлил арест Савченко — на этот раз до 30 июня.

В тот же день этот же суд отклонил жалобу заложницы на непризнание ее дипломатического иммунитета как члена ПАСЕ.

Как известно, в Москве на акции #FreeSavchenko под СИЗО "Матросская тишина" полиция задержала нескольких человек, в том числе журналиста Украинской правды Анастасию Рингис.