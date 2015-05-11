Журналистку УП, задержанную на акции #FreeSavchenko, отпустили

Интернет-издание сообщает, что об этом журналист сказала по телефону.

По ее словам, в отделении полиции с ним провели "беседу" об участии в подобных акциии и заметили, что она зря держала в руках украинский флаг, сообщает Украинская правда.

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"Составляли протокол (о нарушении), несмотря на то, что у меня было журналистское удостоверение и все знали, что я не участник акции, а освещаю ее. ...Предупредили, что если буду и дальше освещать какие-то акции в РФ, должна соблюдать (местные) правила (участия в акциях)", - отметила она.

Как известно, на акции в Москве под СИЗО "Матросская тишина", где содержится незаконно заключена Надежда Савченко, активисты проводили акцию в поддержку украинского летчицы. В ходе акциибыли задержаны 8 участников мероприятия.

По данным "Открытой России", всего в ОВД "Китай-город" привезли 9 человек, им инкриминируют ст. 20.2 КоАП РФ - организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия.

Четверых из них уже отпустили, 12 мая у них пройдет суд.

По данным Грани.Ру, задержанных на акции журналистов отпустили.

"В ОВД остаются 4 участника акции #FreeSavchenko на Лубянке", - говорится в сообщении.