Джонсон пообещал внести в парламент соглашение по Brexit до 25 декабря
Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал внести в парламент до 25 декабря соглашение по выходу Великобритании из Европейского Союза.
Об этом сообщает Reuters.
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Так, в предвыборном манифесте Консервативной партии отмечается, что на рассмотрение парламента будет вынесено соглашение о Brexit, которое было согласовано с Евросоюзом в октябре этого года.
Отмечается, что именно Brexit является ключевым пунктом предвыборного манифеста консерваторов, а сам Джонсон настаивает, что принятие нынешнего соглашения о Brexit позволит Британии вернуть контроль над законодательством, финансами и миграционной политикой.
Как сообщал УНИАН, Европейская Рада согласилась перенести срок выхода Великобритании из ЕС с 31 октября 2019 года по 31 января 2020 года при условии ратификации британским парламентом соглашения о выходе.