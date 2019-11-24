Джонсон пообещал внести в парламент соглашение по Brexit до 25 декабря

В течение месяца британский премьер-министр намерен предложить соглашение на рассмотрение парламента.

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал внести в парламент до 25 декабря соглашение по выходу Великобритании из Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, в предвыборном манифесте Консервативной партии отмечается, что на рассмотрение парламента будет вынесено соглашение о Brexit, которое было согласовано с Евросоюзом в октябре этого года.

Отмечается, что именно Brexit является ключевым пунктом предвыборного манифеста консерваторов, а сам Джонсон настаивает, что принятие нынешнего соглашения о Brexit позволит Британии вернуть контроль над законодательством, финансами и миграционной политикой.

Как сообщал УНИАН, Европейская Рада согласилась перенести срок выхода Великобритании из ЕС с 31 октября 2019 года по 31 января 2020 года при условии ратификации британским парламентом соглашения о выходе.