Папа Римский в Нагасаки призывал отказаться от ядерного оружия в мире

Понтифик заявил, что атомное оружие «не является ответом» на стремление человечества к глобальному миру и стабильности.

Папа Римский Франциск призвал к отказу от ядерного оружия в мире, назвав его «невыразимым ужасом», который пережили жители городов, подвергшихся атомной бомбардировке в августе 1945 года.

Читайте такжеИран заявляет о начале "производства обогащенного урана"

Об этом понтифик сказал во время визита в Нагасаки, сообщает ВВС.

Франциск заявил, что атомное оружие «не является ответом» на стремление человечества к глобальному миру и стабильности.

Он почтил память по меньшей мере 74 тысяч убитых в Нагасаки в результате нападения американских войск в 1945 году. Двое выживших после взрыва, которым сейчас по 80 лет, подарили понтифику венок во время воскресной службы.

«Это место заставляет нас глубоко осознавать боль и ужас, которые мы, люди, способны причинить друг другу», - сказал Папа Франциск.

Понтифик подчеркнул, что мир несовместим со «страхом взаимного уничтожения или угрозой полного уничтожения».

Также Франциск подверг критике стремление тратить деньги на вооружение по всему миру. Он осудил «климат недоверия», который препятствует усилиям по нераспространению и контролю над вооружениями.