ООН обвиняет США в чрезмерном применении силы полицией

В то же время на заседании совета ООН по правам человека в Женеве представители США признали, что в стране существует проблема чрезмерного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов, сообщает Русская служба ВВС.

Однако, по их словам, у силовых структур США достаточно полномочий, чтобы привлекать полицейских к ответственности за необоснованное применение силы.

Читайте такжеГенпрокурор США заявила о начале расследования действий полиции в Балтиморе

В пятницу генеральный прокурор США объявила о том, что министерство юстиции начало расследование в отношении полицейского управления Балтимора после беспорядков в городе, поводом к которым стала смерть чернокожего американца Фредди Грея. Он получил серьезные и до сих пор не объясненные травмы шеи при задержании полицией, после чего скончался в больнице.

Посол США в ООН, выступая в понедельник в Женеве, заявил, что Америка "не претендует на безгрешность", но в целом гордится своими достижениями в области защиты прав человека.

Совет ООН по правам человека в понедельник обсуждает положение дел в этой области в США. В ходе этой процедуры государства отчитываются перед советом о предпринятых мерах для улучшения ситуации. Такая процедура в отношении каждого из 192 входящих в ООН государств проводится раз в четыре года.