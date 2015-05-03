Мэр Балтимора отменила комендантский час в городе

Об этом она сообщила журналистам в воскресенье, пишет ТАСС.

"Я отменила свое постановление о введении комендантского часа. Я хочу поблагодарить жителей Балтимора за их терпение", - отметила она, добавив, что ее указ "вступает в силу немедленно".

Ролингс-Блейк 27 апреля ввела на неделю ежедневный комендантский час на период с 22:00 по местному времени (05:00 кск) до 05:00 (12:00 кск).

Бойцы Национальной гвардии США получили приказ покинуть Балтимор, сообщил губернатор штата Мэриленд Лэрри Хогэн журналистам.

"Мы уже начали отвод войск Национальной гвардии (из города), но стоит учесть, что это не произойдет мгновенно. В городе дислоцированы порядка 4 тыс. бойцов, - пояснил он в ходе пресс-конференции. - Мы собираемся вернуть город к нормальной жизни как можно быстрее".

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Губернатор одобрил сегодняшнее решение мэра Балтимора Стефани Ролингс-Блейк отменить комендантский час. "Я думаю, что это хорошая идея", - поддержал Хогэн градоначальника.

Грей, чья смерть спровоцировала масштабные столкновения в Балтиморе, умер от травмы позвоночника, полученной после задержания полицией. Обстоятельства, при которых он получил травму, по-прежнему остаются невыясненными.