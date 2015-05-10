Явка на президентских выборах в Польше превысила 14%

Президентские выборы в Польше проходят спокойно, без серьезных нарушений. Явка на данный момент составила 14,61%.

Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики, передает ТАСС.

"Работа избиркомов идет без нарушений, - сказал глава ГИК Войцех Гермелинский. - Серьезных инцидентов не отмечено".

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По данным ГИК, более 30,7 миллиона польских избирателей смогут проголосовать на 27 тысячах 817 избирательных участках в стране и за рубежом. За выборами следят около 100 международных наблюдателей из Украины, Дании и Германии.

Голосование завершится в 21.00 по местному времени.

В борьбе за президентское кресло участвуют 11 человек. Кандидатами на пост главы Польши зарегистрированы действующий глава государства Бронислав Коморовский (при поддержке партии "Гражданская платформа"), Анджей Дуда (от партии "Право и справедливость"), Магдалена Огурек (при поддержке Союза демократических левых сил), Адам Ярубас (от Польской крестьянской партии), Мариан Ковальский (от "Национального движения"), Януш Паликот (от партии "Твое движение"), Януш Корвин-Микке (от партии KORWiN), Павел Кукиз (независимый кандидат), Яцек Вилк (от Конгресса новых правых), Павел Танайно ("Непосредственная демократия") и Гжегож Браун (независимый кандидат).