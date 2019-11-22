В ООН не смогут судить Россию за нарушение прав гражданских во время войны

Кремль убежден, что в «нынешней политической ситуации риски злоупотребления со стороны недобросовестных государств существенно возрастают».

Российский президент Владимир Путин признал не действующим на территории РФ протокол «Женевской конвенции», предусматривавший ответственность за нарушение прав гражданских лиц во время немеждународных вооруженных конфликтов.

Текст документа опубликован на сайте главы РФ.

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«Комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций. Российского представителя в ее составе нет. При этом Российская Федерация платит в бюджет комиссии ежегодный взнос. С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не является целесообразным», – говорится в указе.

Кроме того, Кремль убежден, что в «нынешней политической ситуации риски злоупотребления со стороны недобросовестных государств существенно возрастают».

Напомним, 21 ноября в Гааге состоялись первые слушания арбитражного трибунала в деле о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) по Конвенции ООН по морскому праву.