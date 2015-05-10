В Польше стартовали президентские выборы

В Польше начали работу избирательные участки: в воскресенье в стране проходит первый тур очередных выборов главы государства, сообщает Русская служба Би-би-си.

Согласно опросам общественного мнения, наибольшие шансы на победу у нынешнего президента Бронислава Коморовского.

По последним данным, свой голос за Коморовского готовы отдать 35% избирателей.

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Главным конкурентом нынешнего президента является кандидат от оппозиционной партии "Закон и справедливость" Анджей Дуда: он набирает в рейтингах 27% голосов.

Третьим идет рок-музыкант Павел Кукиз, который в последнем предвыборном рейтинге получил 15% голосов.

Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре 50% голосов, на 24 мая будет назначен второй тур выборов.