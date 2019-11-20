В Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков (видео)
В Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков.
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Об этом в среду, 20 ноября сообщает ANSA.
Несчастный случай произошел в провинции Мессина на острове Сицилия. Погибли четыре человека и еще двое пропали без вести. Среди жертв взрыва - 71-летняя жена владельца фабрики. Пострадавшие госпитализированы.
На данный момент спасатели потушили пожар и начали разбирать завалы.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за того, что рабочие использовали на фабрике сварочный аппарат для монтирования железных дверей.
#Esplosione Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 20 #vigilidelfuoco al lavoro per le ricerche dell’ultimo disperso #20novembre 19:00 pic.twitter.com/BfoW37LcBH— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 20, 2019
Как сообщал УНИАН, в Японии на юге префектуры Окинава возникло возгорание в замке Сюри, который является объектом мирового наследия ЮНЕСКО.