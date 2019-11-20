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В Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков (видео)

23:09, 20 ноября 2019
Мир
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На данный момент спасатели потушили пожар и начали разбирать завалы / фото: Emergenza24

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Об этом в среду, 20 ноября сообщает ANSA.

Несчастный случай произошел в провинции Мессина на острове Сицилия. Погибли четыре человека и еще двое пропали без вести. Среди жертв взрыва - 71-летняя жена владельца фабрики. Пострадавшие госпитализированы.

На данный момент спасатели потушили пожар и начали разбирать завалы.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за того, что рабочие использовали на фабрике сварочный аппарат для монтирования железных дверей.

Как сообщал УНИАН, в Японии на юге префектуры Окинава возникло возгорание в замке Сюри, который является объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

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Теги: #Италия#взрыв