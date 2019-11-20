Кремль не признается в аннексии 5% Эстонии

Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии.

Кремль считает недопустимыми слова представителей Эстонии о невозвращении им 5,2% территории.

Об этом пресс-секретарь Путина сообщил российским журналистам 20 ноября.

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"Мы считаем недопустимыми эти требования и не можем с ними согласиться", – сказал он.

Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", - написал Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории.

Возмущение спикера эстонского парламента вызвало интервью директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, опубликованное в понедельник на сайте РИА "Новости".

В этом интервью Беляев несколько раз назвал "недействующим" Тартуский мирный договор 1920 года. "Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", - написал Хенн Пыллуаас.

Согласно Тартускому мирному договору 1920 года, заключенному РСФСР и независимой Эстонией, к Эстонии отходит часть территорий, ныне входящих в состав России. Это части Кингиссепского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край. Эстония не ратифицирует российско-эстонский пограничный договор, поскольку значительная часть политических сил пытается вернуться к границе, проведенной по Тартускому договору. Россия официально считает этот договор недействующим.