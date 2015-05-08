Генпрокурор США заявила о начале расследования действий полиции в Балтиморе
19:25, 08 мая 2015Мир
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Министерство юстиции США начало расследование в отношении полицейского управления Балтимора.
REUTERS
Об этом сообщила генеральный прокурор США Лоретта Линч, передает Русская служба Би-би-си.
Расследование должно установить, нарушили ли полицейские конституцию страны, в том числе путем неоправданного применения силы.
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Федеральные службы также проводят расследование обстоятельств гибели чернокожего американца Фредди Грея, смерть которого стала причиной демонстраций и беспорядков в Балтиморе.
Ранее УНИАН сообщал, что прокурор Балтимора обвинила полицейских в убийстве афроамериканца Фредди Грея. Гособвинитель Мэрилин Мосби также заявила, что задержание Грея было незаконным.
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