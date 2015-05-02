Прокурор Балтимора обвинила полицейских в убийстве афроамериканца

Смерть чернокожего Грея спустя неделю после задержания полицейскими вызвала шквал протестов на расовой почве в Балтиморе, переросших в массовые беспорядки, сообщает Русская служба Би-би-си.

Гособвинитель Мэрилин Мосби заявила, что задержание Грея было незаконным, а обращение полицейских с задержанным можно приравнять к убийству.

Мосби сообщила о своем намерении открыть уголовное дело в отношении шести полицейских, задерживавших молодого мужчину, пытавшегося от них убежать.

Пятерым из них вменяется непреднамеренное убийство, нападение и незаконный арест. Против водителя полицейского автобуса возбуждено дело по статье "убийство второй степени - грубое пренебрежение к человеческой жизни, повлекшее смерть".

О своих планах прокурор сообщила в ходе брифинга на ступенях здания прокуратуры Балтимора, где собрались протестующие. Ее выступление было встречено одобрительными возгласами.

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Президент США Барак Обама заявил, что жизненно важно установить истину в том, что произошло с Фредди Греем в Балтиморе.

Грей, чья смерть спровоцировала масштабные столкновения в Балтиморе, умер от травмы позвоночника, полученной после задержания полицией. Обстоятельства, при которых он получил травму, по-прежнему остаются невыясненными.