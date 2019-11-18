Трамп допустил, что может дать показания по делу о собственном импичменте

Впрочем, американский президент все равно назвал процесс «безосновательной фальшивкой».

Президент США Дональд Трамп сегодня допустил, что может дать собственные показания в процессе импичмента, который был запущен демократами в Палате представителей Конгресса. Хотя при этом он подчеркнул, что «не сделал ничего плохого».

Об этом пишет Reuters, добавляя, что демократы в Конгрессе публично не вызывали его как свидетеля.

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«Хоть я и не сделал ничего плохого и не хочу придавать этому безосновательному фальшивому процессу веса, мне нравится идея. И чтобы заставить Конгресс вновь сосредоточиться, я серьезно рассмотрю это!», - написал Трамп в Twitter.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пригласила Дональда Трампа дать показания перед следователями по делу об импичменте. В частности, он может это сделать на этой неделе, на протяжении которого будут проходить открытые слушания.

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Отвечая на обвинения президента США, что процесс импичмента был сфабрикован против него, Пелоси объяснила, что он может прийти или ответить на вопросы письменно, если захочет, — пишет The Guardian.

«Трамп может предстать перед комитетом и говорить, высказать всю правду, которую он хочет высказать, и если он этого захочет», - сказала она.