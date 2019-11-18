Newsweek: НАТО после выхода из Сирии стоит обратить внимание на Черное море и Грузию

Грузия доказала, что она надежный партнер Запада, и может помочь воплотить широкую стратегию безопасности в Черноморском регионе.

Уверенность черноморских союзников США в американской поддержке ослабла после того, как президент Дональд Трамп отменил военно-морскую миссию в рамках соглашения о свободе навигации в Черном море. Помощники бывшего американского представителя в Украине Курта Волкера рассказали Конгрессу, что Белый дом отменил операцию после того, как американский президент пожаловался своему советнику Джону Болтону на ее «антироссийский» характер.

Все это произошло во времена, когда текущий вывод сил США и НАТО из Афганистана и частично из Сирии поставил американских военных перед стратегическим вызовом. Как укрепить свои позиции в Персидском заливе и на юго-восточном фронте Европы, а также закрепить доступ к европейскому центру, — пишет на страницах Newsweek научный сотрудник Atlantic Council Ариэль Коэн.

Чтобы сдержать Россию и Иран, защитить наземные и морские торговые пути, а также сократить штат американской базы в Турции, НАТО нужна широкая стратегия для Черного моря. Требуется большее присутствие в частях, где нет постоянных военно-морских баз альянса.

Читайте такжеСША и Румыния стремятся усилить оборону в Черном море

Грузия с портами в Батуми, Поти и Анаклии (как раз строится) может сыграть главную роль в развитии стратегии безопасности в регионе. Черное море и Кавказ, которые соединяют Европу с Азией, на протяжении почти двух тысячелетий были стратегическим перекрестком между севером и югом, западом и востоком.

Грузия играет роль врат Кавказа, контролируя восточно-западный проход, который пролегает от Центральной Азии и «Шелкового пути» через Каспийское и Черное моря до Атлантики, а также в обратном направлении, являясь ключевым маршрутом поставок в Афганистан. Она важна и на северо-южной оси, контролируя российский доступ до Армении и Ирана.

«Грузия – пример того, как маленькие страны могут играть особую роль в глобальной безопасности. Вашингтон порой забывает этот фактор», - пишет автор.

Сегодня Черное море и Кавказ в эпицентре шторма, который надвигается. После российско-грузинской войны 2008 года и российско-украинской войны, которая началась в 2014-м, Москва развивает свой Черноморский флот, пытаясь превратить его в инструмент проектирования власти в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Россия признала грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию «независимыми странами», превратив их в свои вооруженные анклавы, чтобы угрожать соседям. Российские солдаты постоянно передвигают пограничные посты вглубь грузинской территории, продолжая свою политику агрессии и аннексии.

Читайте такжеНАТО усиливает позиции в Ла-Манше на фоне российской угрозы

Будучи небольшой постсоветской демократией, Грузия доказала, что она хочет быть другом, когда США бывает трудно. Она отправила тысячи солдат на войну в Ирак и Афганистан, где они принимали участие в боях рядом с американцами. Грузия понесла большие потери, чем некоторые союзники по НАТО. Грузины мечтают присоединиться к альянсу и ЕС.

Усиление присутствия США и НАТО на Кавказе и в Черном море, укрепление связи с Румынией и Болгарией, которые входят в западную оборонительную организацию, а также с Грузией, развертывание постоянной эскадры в Черном море – все это поможет усилить безопасность США и союзников. Такие шаги отправят сильный сигнал друзьям и врагам о том, что США серьезно настроены защищать партнеров НАТО, включая Грузию.