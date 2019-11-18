Протесты в Тбилиси разгоняет полиция: силовики применили водомет (фото, видео)
Для разгона участников акции протеста в Тбилиси правоохранители применили водомет. До этого участникам акции дали 30 минут, чтобы освободить территорию у здания парламента, но отказались выполнять эти требования.
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Об этом сообщает «Грузия Online». После применения водомета часть участников акции покинула улицу Зубалашвили, а часть вновь пытается оказывать сопротивление спецназу. Активисты не дают силовикам занять место проведения акции.
Очевидцы выкладывают в соцсетях видео с места событий.
Policja w Tbilisi rozpędza demonstrantów blokujących budynek parlamentu Gruzji @RadiowaJedynka@RadiowaTrojka@polskieradioplpic.twitter.com/hzpuzSYDdd— Maciej Jastrzebski (@MacJastrzebski) 18 ноября 2019 г.
Riot police pushing the crowd back. #GEOElectoralCrisis#Tbilisipic.twitter.com/CXo5aBMBU9— Peter Liakhov (@peterliakhov) 18 ноября 2019 г.
Сообщается, что более 20 оппозиционных партий сегодня провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию. Они объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.
Как сообщал УНИАН, из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и общественные активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь.