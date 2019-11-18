Протесты в Тбилиси: демонстранты возводят баррикады у парламента

Мешки с песком и дровами к парламенту привезли лидеры оппозиционной партии.

В Тбилиси протестующие начали возводить баррикады возле здания парламента Грузии.

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Об этом сообщает ресурс "Новости-Грузия".

Улицу братьев Зубалашвили перекрыли мешками с песком и строительным мусором, который привезли лидеры оппозиционной партии "Европейская Грузия" - депутат Гига Бокерия и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава

Они требовали, чтобы полиция пропустила к месту грузовую машину, однако им отказали. Правоохранители пояснили, что любой частный транспорт не может проехать к месту проведения акции, исходя из мер безопасности. После небольшой словесной перепалки оппозиционеры и их сторонники перенесли мешки из машины самостоятельно.

Сообщается, что более 20 оппозиционных партий сегодня провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию. Они объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

Как сообщал УНИАН, из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и общественные активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь.