Business Insider: Давление Трампа подорвало доверие украинцев к США

Американский университет провел опрос в Украине и выяснил, что довольно много граждан верят российской пропаганде.

В то время, как внимание американцев приковано к первым публичным слушаниям по делу об импичменте президента Дональда Трампа, есть еще одна страна, которая пострадала от скандала. Это Украина. Что украинцы думают об истории с импичментом?

Как пишет Business Insider, рассмотрение в Конгрессе сосредоточено на попытках Трампа надавить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы заставить его открыть коррупционное расследование против кандитата в президенты США Джо Байдена. Трамп якобы пригрозил отобрать у Киева американскую военную помощь на 400 миллионов долларов, которая нужна украинской армии для борьбы с агрессией России. Война, которая продолжается на Донбассе, уже унесла жизни более 13 тысяч человек.

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Какое решение, по мнению украинцев, в этой истории должен был принять президент их страны, столкнувшись с требованиями Трампа? Верят ли они, что действующая американская администрация поддерживает Украину? Как пишет издание, Центр Мершона по исследованию международной безопасности в Государственном университете Огайо провел опрос среди 2 тысяч украинцев. Авторы исследования пришли к выводу, что поведение Трампа на фоне агрессии России усилило раскол внутри украинского общества и ослабило влияние США в стране.

Исследователи проводили опрос 4-16 октября. В нем приняли украинцы возрастом от 18 лет на всей территории Украины, кроме оккупированных частей. Людей спросили, что президент Владимир Зеленский должен был сделать под давлением лидера США. Однозначной точки зрения не нашлось. Почти треть опрошенных убеждена, что президент Украины должен отложить любые расследования до завершения избирательной кампании в США. В то же время каждый пятый считает, что Киеву все же стоит согласиться на требования Трампа, чтобы получить помощь. Лишь 12% убеждены, что Зеленский должен отбросить американские требования и потерять помощь. Издание отмечает, что больше всего сторонников идеи выполнить требования Трампа в обмен на помощь для украинской армии было в западных регионах Украины - 35%. Тем временем, в южных и восточных регионах сторонников такого сценария было значительно меньше. Больше всего тех, кто вообще отвергал "обмен услугами" с Вашингтоном, было на украинском востоке.

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Также во время опроса украинцев спросили, была ли американская поддержка администрации Трампа сильнее в сравнении с другими американскими правительствами. В этом вопросе между украинцами тоже нет единства. Большинство респондентов, 32%, убеждены, что Трамп оказывает такую же поддержку, как и предыдущие администрации. Но почти четверть опрошенных сказали, что нынешняя команда в Белом доме больше поддерживает Украину, чем предшественники. 19% считают, что поддержка сократилась.

Сам Трамп тоже неоднозначная личность в глазах украинцев. 37% опрошенных ответили, что относятся к нему недоброжелательно, 44% - нейтрально, а 21% - благосклонно. Для сравнения, 66% украинцев сказали, что поддерживают президента Зеленского. Авторы исследования делают из этого вывод, что поведение президента США сократило способность американского правительства влиять на процессы в Украине, а также посеяло сомнения в украинском обществе относительно того, насколько сильно Америка поддерживает их страну в конфликте с Россией.

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Издание также пишет, что российской пропаганде удается распространять фальшивые представления о том, что украинское правительство - это "марионетка" США. Во время опроса 30% сказали, что все именно так. С таким утверждением не согласились 50%. Также 34% украинцев сказали, что Запад не хочет завершения войны на Донбассе, чтобы Украина оставалась слабой. 40% не согласились с этим.