Трамп высмеял Байдена и снова вспомнил Украину (видео)
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины, чтобы победить своего будущего соперника на выборах 2020 года Джо Байдена.
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Об этом Трамп рассказал, выступая перед своими сторонниками в Луизиане.
«Обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю», – сказал он.
Также американский глава добавил, что на прошлых выборах ему удалось победить «династию Бушей, затем – династии Клинтонов и Обамы».
Напомним, в сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Трампа в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.
Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп называет расследование «охотой на ведьм», указывая на расшифровку его второго телефонного разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона.