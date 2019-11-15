Трамп высмеял Байдена и снова вспомнил Украину (видео)

Американский глава заявил, что на прошлых выборах ему удалось победить «династию Бушей, затем – династии Клинтонов и Обамы».

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины, чтобы победить своего будущего соперника на выборах 2020 года Джо Байдена.

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Об этом Трамп рассказал, выступая перед своими сторонниками в Луизиане.

«Обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю», – сказал он.

Также американский глава добавил, что на прошлых выборах ему удалось победить «династию Бушей, затем – династии Клинтонов и Обамы».

Напомним, в сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Трампа в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.

Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп называет расследование «охотой на ведьм», указывая на расшифровку его второго телефонного разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона.