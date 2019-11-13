В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: много погибших
16:44, 13 ноября 2019Мир
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По данным пожарных, погибли по меньшей мере 13 человек.
Многие пострадавшие в тяжелом состоянии / фото: HaZZ
В Словакии автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего много людей погибли.
Об этом сообщает на Аktuality.
По данным пожарных, погибли по меньшей мере 13 человек, полиция говорит о 10 смертях. Около 20 человек получили ранения. Многие из них в тяжелом состоянии, поэтому количество погибших может возрасти.
Авария произошла вблизи города Нитра, в 100 километрах к востоку от столицы Братиславы.
Как сообщал УНИАН, в Конго перевернулся и загорелся автобус с более чем ста пассажирами, в результате чего по меньшей мере 30 человек погибли.
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