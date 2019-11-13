Противники Трампа выступили с критикой визита Эрдогана в США

В ходе визита в Вашингтон турецкий лидер может попытаться наладить отношения с США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе приедет в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом. Некоторые обозреватели считают встречу шансом на перезагрузку отношений, которые остаются напряженными из-за политических разногласий.

Читайте такжеЭрдоган заявил о возможности начала новой военной операции Турции в Сирии

Как ожидается, главной темой переговоров будет недавняя турецкая военная операция против курдских ополчений в Сирии, передает Голос Америки. Анкара считает их террористами, а для США курды стали ключевым союзником в борьбе с «Исламским государством».

Конгресс США грозит ввести масштабные санкции против Турции из-за военных операций против курдов. Некоторые санкции направлены лично против Эрдогана. Однако турецкий лидер предостерегает, что достигнутые при посредничестве Москвы и Вашингтона мирные договоренности находятся под угрозой срыва: по его словам, курды не отвели свои силы от границы с Турцией, как было договорено.

Значительная часть американского политикума критчно настроена относительно визита Эрдогана. Свое осуждение визита выразил сенатор-демократ Крис Ван Холлен. "Эрдоган: напал на наших союзников курдов в Сирии, заявил о намерении убить лидера курдов в Сирии, генерала Мазлума; он помешал нашей битве против ИГИЛ; При нем происходят нарушения прав человека. Позор, что Трамп решил вознаградить его визитом в Белый дом. Почему молчат мои коллеги-республиканцы?", - написал в "Твиттере" американский политик.

"Нет прощения тому, что этот визит происходит, несмотря на ужасное поведение Эрдогана. Президент Трамп в очередной раз благосклонно относится к очередному авторитарному лидеру и этим посылает ужасный сигнал миру. Призываю лидеров Конгресса требовать полной отчетности о содержании визита", - заявила сегодня сенатор-демократ Джинн Шагин.

Сам президент США заявил, что готов встречаться со всеми мировыми лидерами, даже диктаторами, потому что хочет помочь народу США. "Я встречаюсь с лидерами стран - королями, королевами, премьер-министрами, президентами, диктаторами - встречаюсь со всеми, всеми, кто хочет посетить. Диктаторы? Ну хорошо. Заходите. Все на благо США, потому что мы хотим помочь нашему народу", - заявил Трамп.