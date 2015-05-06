В Австрии столкнулись два пассажирских поезда, есть погибшие

Один из машинистов находится в критическом состоянии, сообщает Le Figaro. По данным СМИ, машинист погиб сразу после того, как его извлекли из обломков.

Столкновение произошло недалеко от Граца — второго по величине города в стране. По предварительным данным, причина аварии состоит в том, что один из машинистов не отреагировал на сигнал, запрещающий проезд.

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Общее количество пассажиров поездов не называется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии 5 мая остановились пассажирские поезда из-за забастовки железнодорожников. Продлится забастовка неделю - до следующего понедельника, и станет одной из самых длинных в стране.