В Австрии столкнулись два пассажирских поезда, есть погибшие

15:47, 06 мая 2015
Мир
1006 0

На территории Австрии столкнулись два пригородных поезда, в результате лобового столкновения тяжело пострадали 10 человек.

REUTERS

Один из машинистов находится в критическом состоянии, сообщает Le Figaro. По данным СМИ, машинист погиб сразу после того, как его извлекли из обломков.

Столкновение произошло недалеко от Граца — второго по величине города в стране. По предварительным данным, причина аварии состоит в том, что один из машинистов не отреагировал на сигнал, запрещающий проезд.

Читайте такжеВ Македонии поезд врезался в толпу мигрантов из Сомали и Афганистана

Общее количество пассажиров поездов не называется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии 5 мая остановились пассажирские поезда из-за забастовки железнодорожников. Продлится забастовка неделю - до следующего понедельника, и станет одной из самых длинных в стране.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter