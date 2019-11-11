Wall Street Journal: Республиканцы разделились во взглядах на Трампа и Украину

В Республиканской партии нет согласия относительно того, можно ли уволить с должности нынешнего президента за давление на Киев.

Главные республиканцы в воскресенье озвучили радикально разные взгляды на поведение президента Дональда Трампа в отношении Украины. Это стало иллюстрацией проблем, с которыми партия столкнулась перед необходимостью выступить с единодушной защитой президента накануне начала публичных слушаний по делу об импичменте.

Один влиятельный член Республиканской партии из Палаты общин осудил решение президента США давить на Украину с требованиями начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. По его словам, это было неприемлемо. Однако, он не считает, что за такое можно устраивать импичмент, — пишет Wall Street Journal.

Другой сенатор-республиканец прокомментировал, что все будет зависеть от намерений Трампа. Если он добивался начала расследования против Байдена по политическим причинам, тогда это нарушение, достойное импичмента. Тем временем, другие представители политической силы пытались перевести внимание на семью Байденов. Они призвали провести расследование необоснованных обвинений, что бывший вице-президент США воспользовался своей властью, чтобы помочь энергетической компании из Украины, на которую работал его сын.

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Перед началом открытых слушаний по делу об импичменте, республиканские союзники Трампа на Капитолийском склоне пытаются сформулировать сигнал, который бы вызвал резонанс среди широкой публики. Хотя американский президент до сих пор сохраняет поддержку ядра Республиканской партии, опрос широких масс показал, что чуть более 50% американцев хотели бы устранения Трампа из Овального кабинета.

В 1999 году подконтрольная Республиканской партии Палата представителей устроила президенту Биллу Клинтону импичмент. Однако, решение было отменено Сенатом. Поскольку высокий уровень популярности президента заставил демократов единодушно его поддерживать. Во времена публичных слушаний в Сенате в январе 1999 года общественная поддержка Клинтона была на уровне 68%. Только 32% взрослых американцев хотели убрать его с должности.

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Wall Street Journal пишет, что позиции Трампа сейчас хуже, чем у Клинтона 20 лет назад. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой совместно с NBC News, около 53% американцев поддерживают процедуру импичмента, а 44% не одобряют ее. При этом 49% опрошенных говорили, что Трампа нужно устранить из Белого дома. А 46% были против этого. Наблюдается острая партийная полярность в этом вопросе. 88% сторонников Демократической партии хотят импичмент Трампа, а 90% лояльных к Республиканской партии респондентов занимают противоположную позицию.