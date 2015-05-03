В Германии пройдет масштабная забастовка железнодорожников

Всю следующую неделю в Германии будут бастовать железнодорожники.

О проведении одной из самых продолжительных стачек в истории ФРГ объявил сегодня профсоюз GDL, передает ТАСС.

Грузовые поезда перестанут курсировать в понедельник. Со вторника к забастовке присоединятся машинисты пассажирских поездов.

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Решение GDL стало итогом провала очередного раунда переговоров по тарифным соглашениям с работодателем - железнодорожным концерном Deutsche Bahn. Профсоюз требует для машинистов повышения окладов на 5% и сокращения еженедельной выработки с 39 до 37 часов.