В Турции журналистам грозит тюрьма за публикацию карикатур с Charlie Hebdo

Об этом сообщает Газета.ru.

"Карикатуры, опубликованные в газете, публично унижают религиозные ценности", - говорится в заявлении прокуратуры Стамбула.

В обвинительном заключении для журналистов требуют наказания в виде 4,5 лет лишения свободы.

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Светская газета Cumhuriyet стала одним из пяти изданий, напечатавших выдержки из карикатурического журнала Charlie Hebdo после теракта 7 января в Париже, чтобы продемонстрировать свою солидарность с французскими журналистами.