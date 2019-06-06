Нидерланды блокируют вступление Болгарии в Шенген

Нидерланды серьезно восприняли скандалы со схемами взяточничества для приобретения болгарских паспортов и считают это аргументом против вступления Болгарии в Шенген.

Нидерланды снова заблокировали вступление Болгарии в Шенгенскую зону из-за коррупции. Но на этот раз добавилась еще одна проблема: торговля людьми.

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Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Euractiv. Европейская комиссия официально заявила, что поддерживает вступление Болгарии в Шенген и утверждает, что страна выполнила технические критерии членства.

Однако Нидерланды остаются сильнейшим противником присоединения Болгарии, и во время визита 5 июня в Болгарию министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок повторил свою оппозицию.

"Мы слышали ваше желание присоединиться к Шенгену, но я надеюсь, что вы понимаете, что народ Нидерландов знает о большом количестве мигрантов, которые прибывают к нам, мы должны убедиться, что пограничный контроль является бескомпромиссным, прежде чем мы позволим Болгарии быть в Шенгене", - сказал Блок.

Нидерланды очень серьезно восприняли скандалы со схемами взяточничества для приобретения болгарских паспортов и считают это аргументом против вступления Болгарии в Шенген.

Болгария планирует прекратить позволять состоятельным иностранцам покупать гражданство за инвестиции. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Болгария предоставила иностранцам 225 паспортов за специальные взносы в течение последних 10 лет, из них 125 - россиянам.