В Германии умерла выдающаяся балерина Майя Плисецкая

Балерина Майя Плисецкая скончалась 2 мая в Германии от сердечного приступа.

Об этом сообщил ТАСС гендиректор Большого театра Владимир Урин.

"Мне позвонил супруг балерины Родион Щедрин. Она умерла от тяжелого сердечного приступа. Врачи боролись, но ничего не смогли сделать", - сказал Урин.

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