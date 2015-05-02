Тауэрский мост окрасится в розовый цвет в честь рождения принцессы

В розовые тона этим вечером окрасятся Тауэрский мост, колесо обозрения London Eye, фонтаны на Трафальгарской площади и другие достопримечательности, сообщили городские власти, передают РИА Новости.

Читайте такжеБританцы празднуют рождение принцессыВ розовый цвет уже окрасилась верхушка самой высокой башни в Лондоне - еще днем, как только стало известно о рождении принцессы, на ней высветилась надпись, заметная во многих частях города: "It`s a girl!".

Также в розовом наряде в субботу появилась и королева. На военный парад в Йоркшир она прибыла в розовом пальто и розовой шляпке.

Между тем, как сообщает Би-би-си, герцог и герцогиня Кембриджские покинули здание больницы Святой Марии. После рождения принца Джорджа Кэтрин появилась в дверях больницы в голубом платье в мелкий белый горошек. На этот раз герцогиня была одета в белое платье с желтым цветочным орнаментом.

Как сообщал УНИАН, маленькая принцесса появилась на свет в субботу в 8.34 утра по местному времени. Ее папа принц Уильям присутствовал на родах.