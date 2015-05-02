Суд Лондона обнародовал данные досье, из-за которого могли убить Литвиненко

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Немецкую волну, документ был составлен еще в сентябре 2006 года бывшим полковником КГБ Юрием Швецом по заказу Александра Литвиненко для британской компании Titon.

Читайте такжеВ Лондоне слушания по делу Литвиненко отложили до летаВ досье отмечается, что в начале 1990-х годов Виктор Иванов сотрудничал с лидером так называемой "тамбовской организованной преступной группировки" Владимиром Кумариным.

"Он помог Кумарину взять под контроль петербургский порт для контрабанды наркотиков из Колумбии в Западную Европу через Санкт-Петербург", - говорится в досье.

Автор документа утверждает, что сотрудничество полностью контролировалось Владимиром Путиным, который тогда был председателем комитета по внешним экономическим связям в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

В феврале бывший глава компании Titon во время показаний заявил, что это досье могло стать причиной убийства Александра Литвиненко. По его информации, из-за данных, которые содержались в докладе, был сорван многомиллиардный правительственный контракт, который лоббировал Виктор Иванов.

Сам Виктор Иванов, комментируя информацию о компромате на представителей российской власти, назвал эти данные "клеветой".