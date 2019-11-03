Столкновения на улицах Гонконга: более полусотни пострадавших

Из них 24 человека до сих пор находятся в больницах.

В результате столкновений во время антиправительственных акций протеста в Гонконге пострадали более 50 человек.

Читайте такжеНовые протесты в Гонконге: полиция начала применять слезоточивый газ и водометы

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на South China Morning Post.

Как сообщается, в результате столкновений между силовиками и протестующими пострадали по меньшей мере 54 человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние еще 23 человек сейчас стабильное. Остальные 30 пострадавших были выписаны из лечебных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Гонконге во время протестов задержали около 200 человек.

Как сообщал УНИАН, протесты продолжаются с июня. Жители города выступали против принятия закона об экстрадиции правонарушителей на запрос китайских властей. 23 октября в местном парламенте Гонконга официально отозвали законопроект, однако протесты продолжаются.