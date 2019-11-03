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Столкновения на улицах Гонконга: более полусотни пострадавших

21:01, 03 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на South China Morning Post.

Как сообщается, в результате столкновений между силовиками и протестующими пострадали по меньшей мере 54 человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние еще 23 человек сейчас стабильное. Остальные 30 пострадавших были выписаны из лечебных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Гонконге во время протестов задержали около 200 человек.

Как сообщал УНИАН, протесты продолжаются с июня. Жители города выступали против принятия закона об экстрадиции правонарушителей на запрос китайских властей. 23 октября в местном парламенте Гонконга официально отозвали законопроект, однако протесты продолжаются.

Иллюстрация REUTERS
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Теги: #протесты#Гонконг