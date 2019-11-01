Politico: Скандал вокруг Украины может спасти «Северный поток-2» от санкций США

Но российский трубопровод все равно не сможет начать работать раньше мая и станет несколько дороже.

Документы свидетельствуют, что строительство «Северного потока-2» затянется минимум на пол года. Кроме того, России придется потратить дополнительные 660 миллионов евро в придачу к первоначальному бюджету проекта в размере 9,5 миллиардов.

Представитель ЕС по вопросам «Северного потока-2» Себастьян Саас заверил, что строительство участка в территориальных водах Дании начнется «вовремя», - пишет Politico.

«Реальное начало строительства зависит от ряда юридических, технических нюансов, а также факторов окружающей среды. Понадобится несколько недель», - пояснил он, добавив, что российская сторона хочет завершить проект «в ближайшие месяцы».

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Но после того, как датский участок будет построен, проложенные трубы нужно будет соединить с немецкой секцией в ходе специальной процедуры. А ее можно будет провести только в период со середины мая до конца октября. Об этом свидетельствует разрешение, выданное Германией учитывая экологические вопросы.

«Поэтому окно возможностей закрывается. И «Северный поток» не сможет ничего сделать вплоть до середины мая 2020 года», - пояснил варшавский аналитик по вопросам нефти и газа Матеуш Кубяк.

Издание добавляет, что дополнительные трудности для российского трубопровода могут устроить США, где конгрессмены угрожали санкциями компаниям, которые помогают строить «Северный поток-2». Кубяк признает, что такое наказание может еще на дольше затянуть завершение газопровода. Потенциально компании России могут оказаться в ситуации, когда им придется все завершать самостоятельно.

Однако, законопроект о таких санкциях, представленный сенатором-республиканцем Тедом Крузом, застрял в Сенате после того, как обе партии одобрили его в комитетах. Похожая ситуация возникла и с законопроектом Палаты представителей, который уже несколько месяцев остается на рассмотрении комитетов. Сам Круз признает, что время для введения санкций США против «Северного потока-2» заканчивается.

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Процессор Джорджтаунского университета Бренда Шаффер говорит, что перспектива воплощения санкций становится все более маловероятной. В частности, этому способствует то, что российский трубопровод напрямую касается Украины.

«Украинская политика в последнее время вышла на внутреннюю американскую арену. Поэтому, вероятно, в Конгрессе нет аппетитов участвовать в политике, связанной с украинским газовым сектором», - сказала Шаффер, напоминая о процедуре импичмента, которая возникла из-за давления Дональда Трампа на Киев.