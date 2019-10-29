Трамп показал фото собаки, помогавшей убить главаря террористов ИГ

Американский лидер подчеркнул, что животное выполнило "замечательную работу" во время спецоперации.

Президент США Дональд Трамп обнародовал фото собаки, принимавшей участие в операции по ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Фото появилось в Twitter главы Белого дома.

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Трамп отметил, что пес хорошо поработал во время спецоперации.

"Мы рассекретили фото замечательной собаки (как ее зовут - остается секретом), которая проделала просто великолепную работу при захвате и уничтожении лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади!", - написал президент США.

Как сообщал УНИАН, американские военные успешно ликвидировали в сирийской провинции Идлиб главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

По словам президента США Дональда Трампа, чтобы избежать задержания, террорист активировал пояс смертника, убив себя и двух своих детей.

Смерть аль-Багдади подтвердила экспертиза найденных на месте взрыва человеческих останков.