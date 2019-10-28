Журналисты показали видео с места ликвидации главаря террористов ИГ

Накануне президент США подтвердил , что Абу Бакр аль-Багдади умер в ходе операции Пентагона.

Корреспонденты турецкого агентства «Анадолу» побыли в районе, где американские военные ликвидировали главаря «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади.

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На видео можно видеть обломки зданий и хозяйственные постройки. Предположительно, там находилось укрытие главаря боевиков.

Накануне стало известно, что американские военные в сирийской провинции Идлиб успешно ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Как заявил президент США Дональд Трамп, чтобы избежать поимки, террорист активировал пояс смертника, убив себя и двух своих детей.

Смерть аль-Багдади подтвердила экспертиза найденных на месте взрыва человеческих останков.