Журналисты показали видео с места ликвидации главаря террористов ИГ
Корреспонденты турецкого агентства «Анадолу» побыли в районе, где американские военные ликвидировали главаря «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади.
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На видео можно видеть обломки зданий и хозяйственные постройки. Предположительно, там находилось укрытие главаря боевиков.
[ВИДЕО] - Корреспонденты #АА засняли с помощью дронов район, где был ликвидирован главарь #ДЕАШ Абубекир аль-Багдади. pic.twitter.com/GVBer8tgSX— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 28 октября 2019 г.
Накануне стало известно, что американские военные в сирийской провинции Идлиб успешно ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.
Как заявил президент США Дональд Трамп, чтобы избежать поимки, террорист активировал пояс смертника, убив себя и двух своих детей.
Смерть аль-Багдади подтвердила экспертиза найденных на месте взрыва человеческих останков.