Вслед за лидером "Исламского государства" на севере Сирии убили его правую руку

Его удалось ликвидировать благодаря усилиям разведки "Демократических сил Сирии" и вооруженных сил США.

Во время совместного рейда между курдскими и американскими силами на севере Сирии убили представителя «Исламского государства» и правую руку ее лидера аль-Багдади – Абу Хассана аль-Мухаджира.

Читайте такжеБоевики ИГИЛ назначили нового главаря вместо убитого аль-БагдадиОб этом заявили «Демократические силы Сирии» (SDF), пишет Европейская правда.

Представитель SDF отметил, что аль-Мухаджир стал объектом нападения недалеко от сирийского приграничного города Джараблус. Его удалось ликвидировать благодаря усилиям разведки SDF и вооруженных сил США, подчеркнул он.

Генеральный командующий SDF Мазлум Абди сказал, что это стало «продолжением предыдущей операции», в ходе которой был убит лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади. Он назвал представителя джихадистов правой рукой Багдади.

Как сообщал УНИАН, до этого президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади.