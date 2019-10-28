Картину, которая годами висела у пенсионерки над плитой, продали за 24 миллиона евро

Речь идет о произведении флорентийского художника Чимабуэ "Насмехание над Христом".

Картина флорентийского художника XIII века Чимабуэ «Насмехание над Христом» продана с аукциона во французском городе Санлис 27 октября за более чем 24 миллиона евро.

Об этом сообщил аукционный дом Act on.

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Картина нарисована на доске из древесины тополя размером 25,8 на 20,3 сантиметров. По мнению экспертов, картина является частью посвященного Страстям Христовым диптиха 1280 года, который состоял из восьми элементов аналогичных размеров.

В ходе торгов цена достигла 19,5 миллиона евро, к которым следует добавить аукционный сбор. Первоначально считалось, что цена не превысит 4-6 миллиона евро.

Как ранее сообщал УНИАН, эта картина долгое время провисела на кухне прямо над плитой у пенсионерки в одном из домов в городе Компьень.