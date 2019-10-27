Дело о фуре с трупами: трех подозреваемых освободили под залог

Все трое были допрошены по подозрению в непредумышленном убийстве и заговоре с целью торговли людьми.

Три человека, причастных к гибели 39 мигрантов в грузовике в Великобритании, были освобождены под залог.

Об этом сообщает Sky News.

38-летние мужчина и женщина из города Уоррингтон, которых арестовали в пятницу, 25 октября, были освобождены под залог до 11 ноября.

46-летнего мужчину из Северной Ирландии, который был арестован в аэропорту Станстед в тот же день, освободили под залог до 13 ноября.

По данным полиции Эссекса, все трое были допрошены по подозрению в непредумышленном убийстве и заговоре с целью торговли людьми.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в английском графстве Эссекс нашли грузовик с 39 мертвыми людьми. По информации полиции, люди направлялись в Великобританию в грузовом пароме из Бельгии.

Позже контейнер уже с вероятно мертвыми телами «подхватил» 26-летний водитель-ирландец. Температура в контейнере, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет – внутри контейнера. Людям не хватало воздуха.

Полиция арестовала и допросила водителя грузовика – 25 летнего Мо Робинсона.